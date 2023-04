Възобновиха застраховането на газопровода "Северен поток“, надяват се да го "съживят"

Г ерманските застрахователни компании Allianz и Munich Re възобновиха застраховането на газопровода "Северен поток“, изведен от експлоатация след саботажа от миналата есен, съобщава Reuters, позовавайки се на източници.



Един от събеседниците на агенцията отбеляза, че застрахователната полица покрива щетите, причинени на газопровода и проблемите свързани с прекъсването на работата му. Наличието на застраховка също ще улесни ремонтните дейности, необходими за възобновяване на доставките на газ през Балтийско море за Европа.



Твърди се, че германското правителство не е възразило срещу застраховането. Според други източници някои от германските акционери на компанията Nord Stream подкрепят запазването на повредения тръбопровод, в случай че отношенията с Москва се подобрят.

