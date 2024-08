Северна Корея обяви, че е тествала подобрена ракетна установка

С евернокорейският лидер Ким Чен-ун е ръководил изпитания на подобрена ракетна установка, съобщиха днес държавните медии, предаде ДПА.

Пусковата установка, която беше тествана във вторник, беше "технически обновена по отношение на маневреност и концентрирана стрелба", информира държавната новинарска агенция КЦТА.

