Сблъсъци в Ерусалим, над 100 ранени

Н ад сто души бяха ранени тази нощ при сблъсъци в Ерусалим, основно край Портата Дамаск на стария град.

По данни на Палестинския Червен полумесец най-малко 105 души са били ранени, 22-ма са настанени в болници.

В сблъсъци са влезли група от около 300 ортодоксални евреи, които скандирали "Смърт на арабите", и палестинци. Още в сряда ортодоксална еврейска организация обяви, че планира шествие по време на служби за края на Рамазана на Храмовия хълм, като протест срещу проявено насилие от страна на араби към евреи през последната седмица. Сблъсъци между изарелски араби и полицията избухват почти всяка вече от миналата седмица, когато започна свщенят за мюсюлманите месец Рамазан.

В района на Портата Дамаск от една страна е населеният с религиозни евреи квартал Меа Шеарим, а от друга - населеният предимно с араби Източен Ерусалим. Полицията се е намесила в опит да спре сблъсъците, но полицаите са били нападнати с камъни от палестински младежи. Стигнало се е до използване на сълзотворен газ и водни оръдия за разпръскване на събралите се.

Около 20 полицаи са били ранени. Арестувани са над 40 души.

Israeli police say 44 people were arrested and 20 officers were wounded in a night of chaos in Jerusalem, where security forces separately clashed with Palestinians angry about Ramadan restrictions and Jewish extremists who held an anti-Arab march nearby. https://t.co/N8zfCFkfRK