Саудитска Арабия внеся 5 млрд. долара на депозит в Турция

С аудитска Арабия ще внесе до дни 5 милиарда щатски долара на депозит в централната банка на Турция. Това заяви финансовият министър на кралството Мохамед бин Абдула ал Джадаан, цитиран от Ройтерс.

"Ще стане скоро. Решението бе взето от нас и Турция", каза той пред журналисти. "Има подобрение в отношенията ни с Турция и се надяваме на инвестиционни възможности в Турция и други страни", добави той.

Saudi Arabia will help Pakistan’s finances, according to Finance Minister Mohammed Al Jadaan, as it looks to shore up alliances with countries struggling with inflation https://t.co/OH2c27dhrZ