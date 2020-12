Расте броят на загиналите след опустошителното земетресение в Хърватия

Б роят на жертвите на силното земетресение, което засегна Хърватия във вторник, достигна седем души, съобщи държавната агенция Hina.

Според агенцията тялото на мъж, който е работил като органист в църква в село близо до град Сисак, е намерено под развалините на сграда. В момента се работи за премахване на последиците от унищожаването.

По-рано беше съобщено за шест жертви на бедствието в град Петриня и в съседни градчета в областта.

#CroatiaEarthquake At least 7 dead as Croatia is hit with a 7.4 magnitude earthquake. The quake struck about 30 miles southeast of the capital Zagreb.



Disaster management teams and the military are assisting people and searching for survivors. pic.twitter.com/xmHnbltkv8