Израел ще прави ежедневни тактически паузи в Газа

И зраелските въоръжени сили обявиха, че ще правят ежедневни тактически паузи в рамките на операциите си в южната част на ивицата Газа, за да направят възможни доставките на по-голямо количество хуманитарна помощ, предаде ДПА.

Паузата "ще бъде от 08:00 до 19:00 ч. всеки ден до второ нареждане, по протежението на пътя, който води от пункта "Керем Шалом" до пътя "Салах ад дин" и по на север", се казва в изявление на израелските сили в социалната мрежа "Екс".

Идеята на паузите е да "увеличи обема на хуманитарната помощ, която влиза в Газа", поясни израелската армия.

