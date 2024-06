"Страната на драконите": Археолози се натъкнаха на нещо изумително във Великобритания

Г одини наред палеонтолозите са смятали, че динозаврите са обитавали Земята, с изключение на днешен Уелс. Вместо това тази част на Обединеното кралство е известна като страната на драконите, а измисленият червен дракон дори е символ на гордост на уелското знаме. Ново проучване обаче установи, че едно от тези същества може би действително е съществувало в този регион.

Голямо откритие на вкаменелости в Уелс разкрива съществуването на уелски динозаври, които някога са обитавали тропическа низина край морето преди 200 милиона години. В Бари и други близки райони са открити динозавърски отпечатъци, които показват, че тези динозаври са се разхождали из топлите низини. Новите открития, публикувани в Proceedings of the Geologists' Association, дават тласък на други доклади от последното десетилетие, които изследват както наличието, така и разнообразието на видовете динозаври в тази част на праисторическия свят.

Едно от най-големите открития е в Лавернок Пойнт, близо до Кардиф и Пенарт. Скалите в тези райони съдържат тъмно оцветени шисти и варовици - доказателство за древни плитки морета. Районът съдържал и големи количества кости. Някои от тях са от риби, акули и морски влечуги. За няколко от тях обаче беше потвърдено, че са кости на динозаври.

