Заложниците в руския следствен изолатор бяха освободени, похитителите са убити

З аложниците в следствен изолатор в руската Ростовска област в южната част на страната бяха освободени невредими, а техните похитители бяха убити, след като специални сили щурмуваха обекта днес, съобщи руската новинарска агенция Интерфакс, като се позова на Федералната служба за изпълнение на наказанията на Русия, предаде Ройтерс.

#ISIS prisoners take guards hostage in #Russia’s Rostov

Negotiators are on-site attempting to talk down the prisoners in pre-trial detention center No. 1 in Rostov, who had earlier confirmed they are members of #ISIS, after their capture of two guards pic.twitter.com/H4Ocg8Ferl — Uncensored News (@Uncensorednewsw) June 16, 2024

На кадри, публикувани в руски канали в "Телеграм", се чува интензивна стрелба с автоматично оръжие.

"Престъпниците бяха ликвидирани", се казва в изявление на Федералната служба за изпълнение на наказанията на Русия, цитирано от агенция Интерфакс. "Служителите, които са били държани като заложници, са освободени. Те не са пострадали", добавя затворническата служба.

🚨#BREAKING: Five prisoners, who are claiming to be ISIS supporters, take hostages at a detention center in Rostov, Russia, according to local reports. Negotiations are underway.



pic.twitter.com/uf7ygKVXw1 — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) June 16, 2024

Към момента не е ясно колко от шестимата похитители са били убити.

По-рано днес руските власти съобщиха, че обвиняеми в следствен изолатор в Ростовска област са взели за заложници двама служители на реда.

❗️🇷🇺 Now in Rostov-on-Don, Russia



5-6 Islamic militants have seized control of a detention center and taken guards as hostages.



Inshallah! Allah has prepared us!"



The Islamification of the Russian federation continues under the Putin regime pic.twitter.com/SjXuMS9dPg — Ultras not reds (@ultrasnotreds18) June 16, 2024

Според канала в "Телеграм" Baza мъжете били поддръжници на терористичната организация "Ислямска държава".

Руската новинарска агенция РИА съобщи, като се позова на неназовани източници, че похитителите били в следствения изолатор във по обвинения в тероризъм.

* Вижте и това видео от архива ни: Най-опасните оръжия на Русия

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase