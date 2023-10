Протестиращи нахлуха в Конгреса на САЩ, стотици са арестувани

П ротестиращи срещу сраженията и кръвопролитията в ивицата Газа нахлуха в сградата на Конгреса на САЩ, съобщиха от полицията на Капитолия.

Органите на реда уточниха, че са задържали няколко души, като сред арестуваните трима са обвинени, че са нападнали полицаи по време на ареста.

Полицаите отбелязват, че арестите продължават. Те припомниха, че демонстрациите са забранени в сградите на конгреса.

По-късно служителите на реда успяха да изтласкат протестиращите от сградата на конгреса. Акцията продължи на улицата, като полицията успя да изтласка демонстрантите от пътя и да ги постави на тротоара.

Около стотина активисти бяха изведени с белезници, някои от тях бяха отведени с автобуси, а останалите останаха да чакат реда си. Телевизионният канал FOX изчисли, че са задържани около 300 души.

Конгресменът Марджъри Тейлър Грийн заяви, че полицията на Капитолия е поставила заграждения в очакване на пропалестинския протест. Тя също така информира, че членовете на Конгреса ще бъдат негови мишени. По-късно политикът официално поиска от полицията на Капитолия на САЩ да запази всички записи от камерите за видеонаблюдение, полицейските доклади и протоколите от арестите в сградата на Конгреса като доказателство, че действията на демонстрантите са били незаконни.

Организацията "Еврейски глас за мир", чиито членове участваха в протеста, съобщи в социалната мрежа X, че са били арестувани около 500 активисти.

„Днес бяха арестувани 500 евреи, а 10 000 излязоха на улицата, за да подкрепят и поискат прекратяване на огъня и спиране на геноцида над палестинците“, съобщи организацията.

Преди размириците активисти прекъсваха няколко пъти изслушването на Комисията по външни работи на Сената на САЩ за разглеждане на кандидатурата на бившия финансов министър Джейкъб Лю за посланик в Израел.

По време на встъпителната реч на председателя на комисията Бен Кардин и старшия републиканец Джим Риш демонстрантите крещяха лозунги в подкрепа на Палестина и издигаха над главите си плакати, настоявайки за решителни действия от страна на комисията. Служители на полицията на Капитолия изведоха всички протестиращи от залата.

Сенаторите планират да утвърдят Джейкъб Лю за посланик в Израел на фона на ескалиращото напрежение в Близкия изток. Гласуването се очаква следващата седмица.