Производител на лодки: Ветроходни яхти като тази на Майк Линч са непотопяеми

С поред изпълнителния директор на фирмата, която ги произвежда и продава, плавателни съдове като пострадалата суперяхта на Майк Линч са “непотопяеми”.

Джовани Костантино, главен изпълнителен директор на The Italian Sea Group е заявил пред Sky News, че няма никакви недостатъци в дизайна и конструкцията на суперяхтата “Бейсиан”, която се преобърна по време на бурята край бреговете на Портичело, Сицилия.

В сряда водолази откриха пет тела, с което броят на потвърдените загинали достигна шест души.

Италианската Sea Group притежава и фирмата, построила “Бейсиан” на британския технологичен магнат Майк Линч, а Костантино е категоричен, че плавателните съдове “са най-безопасните на пазара“.

Расте броят на жертвите, загинали край бреговете на Сицилия

„Тъй като съм производител на лодки, знам много добре как плавателните средства са били проектирани и построени“, казва той.

„И тъй като плавателното средство е ветроходен кораб... ветроходните кораби се славят като най-безопасните в историята“, посочва Костантино.

Той казва, че тяхната структура и кил ги правят „непотопяеми тела“.

Sailing yachts like Mike Lynch's are 'unsinkable', CEO of boat firm says



Read more🔗https://t.co/JMU6HBLgPb