Кремъл: Украйна отказа преговори, подновихме настъплението

Р уските войски са подновили настъплението си в Украйна, след като вчера президентът Владимир Путин е спрял офанзивата в очакване на преговори с Киев, които така и не са се състояли, заяви Кремъл, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

Kremlin says Ukraine offensive resumed on Saturday after Friday pause https://t.co/tQgVfQcxhC pic.twitter.com/dZOvD7LxKe