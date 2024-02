Порнозвездата Уитни Райт предизвика гняв след посещение в Иран

А мериканска порно звезда предизвика гняв след посещение в Иран - въпреки рисковете да бъде задържана и осъдена на смърт.

32-годишната Уитни Райт се засне в Техеран и посети изоставеното посолство на САЩ, което е превърнато в антиамерикански музей.

В коментари, направени в социалните медии, Райт, чието истинско име е Бритни Рейн Уитингтън, написа, че е трябвало да посети посолството, където ирански студенти държаха служители като заложници в продължение на 444 дни след Ислямската революция от 1979 г.

Тя се снима из цялата иранска столица, въпреки че работата ѝ в порно индустрията я излага на риск от наказателни обвинения, които водят до смъртно наказание в Иран.

Райт публикува и няколко снимки от посещението си, включително една, която я показва със забрадка и консервативно облекло - изисквано от закона в Иран - застанала до спуснато американско знаме в бившето посолство.

Масих Алинеджад, намираща се в САЩ активистка, която беше изправена пред опити за убийство и отвличане от Иран, осъди Райт за пътуването и за предполагаемите забележки, в които актрисата каза, че „ако спазвате закона, ще бъдете в безопасност в Иран“.

Тя написа в "X": „Иранските жени не искат да се подчиняват на дискриминационен закон. Роза Паркс се изправи срещу расистките закони в Америка и стана символ на съпротива.

„Ние, жените в Иран, искаме да бъдем като Роза Паркс, а не Уитни Райт. И между другото, истинските войнолюбци са агентите на Ислямската република, които ще ви екзекутират, ако останете верни на себе си.“

American porn star Whitney Wright is in Iran, my birth country, where women are killed for simply showing their hair and being true to themselves.

Whitney has published several photos on herself completely covered up on Instagram. On her post she called me a warmonger and tells… pic.twitter.com/MwBBsVorBJ