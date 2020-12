Politico: ЕП одобри бюджет 2021-2027 за ЕС

Е вропейският парламент даде своето съгласие за седемгодишния бюджет на ЕС, който трябва да влезе в сила на 1 януари, съобщава европейската редакция на Politico.



Гласуването бележи един от последните етапи на официалното одобрение след години на преговори.

Голямо мнозинство от 548 евродепутати гласуваха за, 81 бяха против и 66 се въздържаха.

The EU Parliament has OK'd the bloc's seven-year budget.



This is one of the final stages of formal approval after years of negotiations.https://t.co/c45BtnvmAG