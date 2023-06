Полиция нахлу в офисите на организаторите на Париж 2024

Ф ренската полиция проведе акции в офисите на организаторите на Летните олимпийски игри в Париж, малко повече от година преди откриващата церемония на надпреварата. Акции бяха проведени в офисите на Комитета, познат като Кохо, и в офисите на Солидео – звеното, отговарящо за олимпийските сгради и зали, сподели източник, близък до разследването, за АФП.

Причината за акциите не стана ясна, но Кохо заяви, че „сътрудничи напълно на разследващите в опит да подпомогне разследването“. Това е първи подобен обиск на офисите на Организационния комитет. Претърсванията бяха извършени от антикорупционните власти и разследващите финансови престъпления и БРДЕ – финансовата бригада на парижката полиция.

