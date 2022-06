Почина Филип Бейкър Хол

А ктьорът Филип Бейкър Хол, известен с характерните си роли в киното и театъра в САЩ, почина на 90 години, съобщи Асошиейтед прес.

Той е издъхнал в обкръжението на любимите си хора в неделя в Глендейл, Калифорния, съобщи съпругата му Холи Хол. Актьорът се чувствал добре допреди няколко седмици и прекарал последните дни от живота си в спомени.

The great Philip Baker Hall will forever be remembered by Seinfeld fans as the hard-nosed library detective, Mr. Bookman. Hall had a long and impressive career as one of Hollywood's top character actors. His talent will be cherished. pic.twitter.com/1x5mLyvro3