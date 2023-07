Почина сценаристът на "Полет над кукувиче гнездо"

Е дин от най-тачените сценаристи на Холивуд - Бо Голдман, двукратен носител на „Оскар“ за „Полет над кукувиче гнездо“ (1975) и „Мелвин и Хауърд“ (1980) e починал във вторник в дома си в Калифорния на 90 години, съобщиха световните осведомителни агенции.

Кариерата на Голдман тръгва нагоре, когато режисьорът Милош Форман прочита първия му сценарий и го кани да адаптира за филм романа на Кен Киси „Полет над кукувиче гнездо“. Голдман работи по романа съвместно с Лорънс Хобън и двамата поделят „Оскар“ за най-добър адаптиран сценарий. Филмът е обявен и за най-добър филм, а награди „Оскар“ получават Форман, главният актьор Джак Никълсън и Луиз Флечър, която играе злата медицинска сестра Рачид.

През 1980 г. „Мелвин и Хауърд“ печели на Голдман втория му „Оскар“, този път за най-добър сценарий, написан директно за екрана.

По-късно Голдман работи с режисьора Мартин Брест по два други нашумели филма – „Усещане за жена“ (1992) и „Да срещнеш Джо Блек“ (1998).

