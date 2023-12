Почина първият барабанист на AC/DC

П ървият барабанист на AC/DC Колин Бърджис почина.

Групата обяви в събота, че музикантът е починал и му отдаде почит. Той беше на 77 години.

Причината за смъртта му е неизвестна.

Very sad to hear of the passing of Colin Burgess. He was our first drummer and a very respected musician. Happy memories, rock in peace Colin. pic.twitter.com/8jWLXq8TPJ — AC/DC (@acdc) December 16, 2023

Прочувственото изявление на групата гласи: „Много е тъжно да чуем за смъртта на Колин Бърджис. Той беше първият ни барабанист и много уважаван музикант. Щастливи спомени, смири се, Колин."

AC/DC's drummer Colin Burgess dies aged 77 as the band pay tribute to the 'very respected musician' https://t.co/dW3uUVconX pic.twitter.com/xknQ9MlneS — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 16, 2023

Първоначалните членове на групата бяха вокалистът Дейв Еванс, басистът Лари Ван Крийд, барабанистът Колин, водещият китарист Ангъс Йънг и ритъм китаристът Малкълм Йънг.

Най-известната им песен в световен мащаб беше "Highway to Hell", която достигна номер 17 в Съединените щати и номер осем в Обединеното кралство.

Други успешни албуми включват "Back in Black" и "For Those About to Rock We Salute You".

AC/DC Drummer Colin Burgess Dead at 77 | Click to read more 👇 https://t.co/y5uoxmGADD — TMZ (@TMZ) December 16, 2023

Колин се присъединява към групата през 1973 г., но година по-късно е уволнен, защото излиза пиян на сцената.

Той беше заменен от доста барабанисти, преди Фил Ръд да се присъедини през 1975 г.

AC/DC продаде повече от 200 милиона записа по целия свят и си спечели репутацията на една от най-влиятелните рок групи на всички времена.