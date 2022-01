Почина най-възрастният мъж в света

И спанецът Сатурнино де ла Фуенте Гарсия, най-възрастният мъж в света, почина в Леон на 112-годишна възраст, съобщава сайтът на Книгата на рекордите на Гинес.

Най-възрастната жена в света навърши 119 години

"Сатурнино де ла Фуенте Гарсия почина в дома си на 112 години и 341 дни", посочва БГНЕС..

Мъжът е вписан в Книгата на рекордите на Гинес на 10 септември 2021 г., когато е на 112 години и 211 дни. Сатурнино де ла Фуенте е роден в Леон на 11 февруари 1909 г.

7 места, където хората живеят най-дълго

Приживе той си спомня, че поради ниския си ръст (150 см) не е бил призован в армията по време на Гражданската война в Испания (1936-1939 г.), затова започва собствен бизнес с обувки и започва да произвежда обувки за войниците. В свободното си време играе футбол и подкрепя отбора на родния си град.

Сатурнино де ла Фуента и съпругата му имат седем дъщери, както и 14 внуци и 22 правнуци.

Saturnino de la Fuente García has been confirmed as the world's oldest man aged 112.



He spent the majority of his life as a shoemaker in Puente Castro, Spain.