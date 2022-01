Най-възрастната жена в света навърши 119 години

Я понката Кане Танака, призната за най-възрастната жена в света от Книгата на рекордите на Гинес, навършва в неделя 119 години, съобщи ТАСС, като цитира японската агенция Киодо, предаде БТА.

Танака живее в дом за възрастни хора в японската префектура Фукуока и не може да се среща с роднини заради ограниченията, свързани с пандемията от новия коронавирус.

