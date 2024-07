Почина популярната италианска актриса Мария Розария Омаджио

И талианската актриса Мария Розария Омаджио почина в Рим на 67 години след продължително боледуване, съобщи ДПА.

Ci lascia #MariaRosariaOmaggio, una grande attrice del cinema italiano e internazionale.

Dall’interpretazione di Oriana Fallaci in “Walesa - Uomo della speranza” per cui vince il #PremioPasinetti a Venezia, fino a “To Rome with love” di #WoodyAllen, Maria Rosaria Omaggio ha… pic.twitter.com/zhDVBpHdoI