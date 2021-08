Почина „Кръстникът на судоку“ Маки Каджи

„Кръстникът на судоку“ Маки Каджи си отиде на 69-годишна възраст, предаде Ройтерс, позовавайки се на съобщение на компанията му.

Той е починал на 10 август. Причината за смъртта му е рак на жлъчните пътища.

