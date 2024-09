Почина певецът Тито Джексън

П евецът Тито Джексън, член на групата The Jackson 5, е починал на 70-годишна възраст, съобщават американските медии.

Официалната причина за смъртта все още не е установена.

Наскоро той беше в Мюнхен преди представлението, което групата трябваше да изнесе.

За последно Тито е сниман на 9 септември в Мюнхен, Германия, шест дни преди смъртта си - преди изпълнението на настоящия състав на The Jackson 5, в който участват и братята Джеки и Марлон Джаксън.

Кралят на попа Майкъл - известен с хитове като Smooth Criminal и Beat It - почина на 25 юни 2009 г. на 50-годишна възраст след сърдечен арест.

Тито е преживян от тримата си синове Тадж, 41 г., Тарил, 39 г., и Ти Джей, 46 г. - които са били в групата 3Т - и девет внуци.

Майката на синовете му е Делорес „Ди Ди“ Мартес, с която Джаксън се жени през 1972 г. и се развежда през 1988 г.

Тя е намерена мъртва в плувен басейн през 1994 г. на 39-годишна възраст и въпреки че първоначално смъртта ѝ е обявена за случайна, впоследствие приятелят ѝ Доналд Бохана е обвинен в убийството ѝ, а по-късно, през 1998 г., е признат за виновен за убийство втора степен.

През декември 2022 г. той е освободен предсрочно, след като е излежал 24 години.

The Jackson 5 се сформира през 1964 г., като основателите са Тито, Джеки и Джърмейн; скоро след това се присъединяват по-малките братя Марлон и Майкъл.

Тито започва да свири на китара на 10-годишна възраст.

През 1969 г. The Jackson 5 подписват договор с Motown Records в Детройт и записват няколко хита, сред които са номер едно синглите I Want You Back, ABC, The Love You Save и I'll Be There - като ключов елемент от успеха на групата са впечатляващите китарни умения на Тито.

The Jackson 5 става първата американска група, чиито първи четири сингъла се класират директно под номер 1 в класацията Billboard Hot 100.

