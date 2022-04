Почина саксофонистът на "Earth, Wind & Fire" Андрю Улфолк

С аксофонистът на "Earth, Wind & Fire" Андрю Улфолк почина на 71 години, съобщи ЮПИ.

Той е издъхнал в неделя след шестгодишно боледуване, става ясно от публикация в Instgaram на вокалиста Филип Бейли, близък приятел на Улфолк.

"Запознахме се в гимназията и бързо станахме приятели и членове на една група. Името му бе Андрю Пол Улфолк. Днес го загубихме", написа Бейли в социалната мрежа.

Изпълненията на Улфолк в хитове като "September", "Boogie Wonderland", "Let's Groove", "That's the Way of the World" и "Shining Star" са емблематични.

Улфолк се присъединява към "Earth, Wind & Fire" в началото на 70-те години на миналия век. Той свири на саксофон, флейта и перкусии в групата с някои прекъсвания до 1993 г. След като я напуска, сътрудничи с Фил Колинс за албума "Dance Into the Light" и свири на живо с него на джаз фестивала в Монтрьо.

Саксофонистът е въведен в Залата на славата на рокендрола през 2000 г. заедно с останалите членове на "Earth, Wind & Fire" . На церемонията той изпълни соло на саксофона "Shining Star".