Почина актьорът Кенет Цан

А ктьорът ветеран Кенет Цан от Хонконг е починал на 86-годишна възраст, докато се е намирал в хотел под карантина заради COVID-19 в града в южната част на Китай, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на местни медии.

Цан е известен по света с екшън ролите си във филми като "Не умирай днес" (2002) от поредицата за Джеймс Бонд, "Убиецът" (1989) на Джон Ву, "Час пик 2" (2001) с Джаки Чан и Крис Тъкър, "Резервни убийци" (1998) с Чоу Юн-Фат и Мира Сорвино.

Според вестник "Саут чайна морнинг пост" и други медии Цан е бил подложен на 7-дневна карантина след завръщането си от Сингапур в понеделник, а в сряда персоналът го е открил в безсъзнание на пода в хотелската му стая.

