Ядрени заплахи: Пхенян се похвали с нови пускови установки за тактически балистични ракети

Л идерът на Северна Корея Ким Чен-ун наблюдава доставката на нова система за изстрелване на тактически балистични ракети, съобщи севернокорейската официална новинарска агенция КЦТА, цитирана от Ройтерс.

Ким също така изнесе реч по време на церемониалното събитие в Пхенян, където бяха представени 250 нови пускови установки за тактически балистични ракети.

Пусковите установки са описани от държавните медии като мощно модерно тактическо офанзивно оръжие, проектирано лично от Ким и готово да бъде прехвърлено на части на Корейската народна армия.

Celebrations As North Korea Military Receive 250 Ballistic Missile Launchers, South Korea Complain



Kim Jong-un oversaw the ceremony as the nation's Border Guards are now capable of using the nation's new tactical weapons, KCNA reported.



Seoul's DefMin reacted to the move by… pic.twitter.com/OPxOXnPsvK