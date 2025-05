След Кан – и Ница потъна в тъмнина: Саботажи атакуват електромрежата на Лазурния бряг

С лед Кан френският крайбрежен град Ница също беше засегнат от саботаж на електропреносната мрежа, предаде Франс прес, като се позова на местните власти.

Пожар остави Кан без ток, подозират умишлен палеж

Около 45 000 домакинства са останали тази нощ за известно време без ток. Засегнато е било и летището в Ница, което е едно от основните във Франция, според компанията "Енедис", която управлява летището и според кметството на Ница.

Според прокуратурата до спиране на тока се е стигнало след пожар миналата нощ в подстанция в квартала Мулен в западната част на Ница, засегнат от трафик на наркотици и от дейности на наркобанди.

Nearly 45,000 homes were temporarily without electricity on Saturday night after a fire was started at an electrical transformer in western Nice. #EuropeNews https://t.co/70XHSvsIGO