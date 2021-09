Папа Франциск призова за братство, прехвърлящо границите

Л идерите, жителите и богомолците в словашката столица Братислава имаха възможността да се срещнат с един отпочинал си и възвърнал си енергията папа, отбелязва Асошиейтед прес.

Франциск започна първия ден от официалната програма на тридневното си посещение в Словакия, където пристигна след кратка визита в Будапеща. Това е първата задгранична обиколка на папата, след като през юли той се подложи на чревна операция.

Папата посети президентския дворец, а после и катедралата "Свети Мартин" в Братислава и по време на тези първи срещи със словашките лидери и богомолци той показа и завидно чувство за хумор.

В отговор на въпрос на италиански журналист как се чувства, папата се пошегува: "Все още съм жив",

а после влезе в катедралния храм за среща със словашки свещеници и монахини.

Там последва низ от шеги, които показаха, че папата е в добро състояние на духа, отбелязва АП.

Пред присъстващите в храма папата изнесе добронамерено шеговит урок за това каква трябва да е добрата проповед.

Той каза, че тя трябва да продължи 10 или най-много 15 минути и да трогва сърцата на хората, предаде ТАСС.

📹 VIDEO | Pope Francis just arrived in Bratislava, Slovakia, after his 7-hour visit to Hungary. That is 2 countries in 1 day! Let's pray for the fruits of his journey. #PopeinSlovakia pic.twitter.com/mjd9qsAc4e