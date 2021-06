Спайдърмен се появи на аудиенция при папа Франциск

С пайдърмен се появи на традиционната обща аудиенция при папа Франциск във Ватикана, предаде Ройтерс.

Мъж, облечен в костюм на анимационния герой и със скрито лице, се беше настанил във ВИП ложата по време на папската аудиенция в двора Сан Домазо във Ватикана.

Свещеникът, заел съседния до Спайдърмен стол, видимо не изглеждаше притеснен от необичайния гост.

