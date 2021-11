Папа Франциск към младите: Бъдете критичната съвест на обществото

П апа Франциск похвали младите хора за техните усилия в защита на околната среда и им каза да бъдат "критичната съвест на обществото", предаде Асошиейтед прес.

Светият отец отслужи в базиликата "Свети Петър", пълна със стотици млади вярващи, литургия по повод отбелязвания днес от Римокатолическата църква Световен младежки ден на диоцезално ниво.

Dear young friends! Be free and authentic, be the critical conscience of society. Be passionate about truth, so that, with your dreams, you can say: “My life is not captive to the mindset of the world: I am free, because I reign with Jesus for justice, love and peace!” #WYD