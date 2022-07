Откриха мъртва актриса, участвала във филма "Елвис"

П евицата и актриса Шонка Дукуре, която участва в биографичния филм "Елвис", е открита мъртва в дома й в Нашвил, щата Тенеси, предаде Ройтерс, като цитира полицията, предава БТА.

В продукцията на режисьора Баз Лурман тя се превъплъщава в ролята на блус изпълнителката Биг Мама Торнтън.

Дукуре, която е на 44 години, е намерена от едно от двете й малки деца. След като тя не реагирала, детето отишло при съсед и той се обадил на 911, се казва в съобщение, разпространено от полицията.

Предстои да бъде направена аутопсия, за да бъде установена причината за смъртта на Дукуре.

Кметът на Нашвил Джон Купър изрази в Туитър съболезнованията си за кончината й.

Ролята във филма "Елвис" е първата голяма за Дукуре, която е родена в Северна Каролина, отбелязва изданието "Варайъти".

The actor who played Big Mama Thornton in this year's film about Elvis Presley has been found dead in a bedroom at her home https://t.co/wJmFqLjNdn