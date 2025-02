Откриха два трупа в река в Шотландия, където се губят следите на унгарски близначки

В Шотландия бяха открити два трупа в град, в който от началото на януари се издирват две унгарски близначки, предаде Франс прес. Двете тела бяха намерени в рамките на няколко часа в река Дий в Абърдийн.

В изявление местната полиция намеква, че второто тяло може би е на Елиза Хусти.

🔺 NEW: A body has been recovered from a river near the location where two Hungarian sisters went missing in Aberdeenhttps://t.co/Z2QD6bSxYu