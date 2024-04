Осъдиха на смърт за финансови измами жена във Виетнам

Н евероятно, но факт! Едва ли скоро сте чували за смъртна присъда за финансови измами, а и едва ли скоро ще чуете, но днешният ден явно е изключение. Народният съд във виетнамския град Хошимин нареди смъртна присъда за 67-годишната Тронг Май Лан, собственичка на фирма за недвижими имоти.

Тя бе призната за виновна за извършване на най-голямата финансови измама в историята на страната, а именно източването на 44 милиaрда долара от една от най-големите банки във Виетнам, съобщава BBC.

Лан е извършвала нарушенията в продължение на цели 11 години, но в крайна сметка все пак бе уличена от властите. Тя е използвала редица подставени лица и кухи фирми за източването на средства от Saigon Commerical Bank, като сама е присвоила 12,5 млрд. от горепосочената сума.

Vietnam tycoon Truong My Lan sentenced to death in $12.5bn fraud case https://t.co/FwYNrM4CIR pic.twitter.com/NKdOpV0l2n