2-годишно дете стана най-младият член на "Менса"

Б ританско дете е станало най-младият член на ексклузивното общество с висок IQ (коефициент на интелигентност) „Менса“, съобщава Iflscience.

Детето Джоузеф Харис-Биртил, родено на 23 ноември 2021 г., става член на организацията с нестопанска цел, когато е на 2 години и 182 дни, според рекордите на Гинес.

За да бъде прието, момчето е трябвало да докаже, че има коефициент на интелигентност най-малко 132, което представлява горните 2 процента от населението - нещо, което родителите му, и двамата работещи в университета „Сейнт Андрюс“, са смятали за постижимо предвид склонността му към учене.

„Скоро стана ясно, че той е изключително малко същество“, казва д-р Роуз Харис-Биртил, майката на Джоузеф, пред Рекордите на Гинес. „Той се преобърна за първи път на пет седмици, каза първата си дума на седем месеца, а на година и три четвърти прочете първата си книга на глас от корица до корица.“

„На две години и четвърт той вече четеше гласно в продължение на 10 минути, можеше да брои до 10 на пет езика и да брои напред и назад до над 100“, казва още тя.

Според майка му Джоузеф вече изучава морзовата азбука, знае гръцката азбука и „се е заинтересувал от периодичната система - интересите му са широки и разнообразни и той винаги иска да научи повече и обича предизвикателствата“.

Родителите на Джоузеф за първи път се обръщат към Менса за допълнителна подкрепа, когато става ясно, че той успява да напредва много по-бързо от средностатистическото дете.

"Потърсих в интернет за всякаква налична допълнителна подкрепа и видях, че Менса предлага ресурси и членство за деца с високи способности. Надяваме се, че това постижение може да му даде чувство на гордост, когато порасне - това е много необичайно отличие и заслугата е изцяло негова!", споделя майка му.

"By two-and-a-quarter years old he was reading out loud fluently for 10 minutes at a time, could count to 10 in five languages and could count forwards and backwards to well over 100." https://t.co/95abvN9CiD