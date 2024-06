Наводнения и липса на санитарни условия: Какво е бъдещето на карибските островитяни?

П од лек карибски дъжд доброволци товарят пластмасови столове, посуда и газова печка във военна моторна лодка. На борда на лодката мъже в униформи помагат на местна жена, облечена в традиционната зелено-червена блуза на народа гуна, да слезе от кея, разказва The Economist.

Тя е или е била жителка на Гарди Сугдуб, малък коралов остров на около километър от северния бряг на Панама. На 3 юни панамското правителство започна преместването на 300 семейства от острова в нови държавни жилища на континента. Променящият се климат и покачващото се море бавно заливат острова, както и 37 други населени региона в близост, повечето от които се намират на по-малко от един метър над морското равнище. Това ниво се покачва с 3,4 милиметра всяка година. Бурите стават все по-силни и по-чести. Стив Патън от Института за тропически изследвания „Смитсониън“ в Панама Сити твърди, че до края на века островите ще бъдат необитаеми.

Семействата от Гарди Сугдуб са първите, които трябва да се преместят. Ако нещата вървят добре, може да ги последват и други.

“Това е историческо събитие. За първи път в Латинска Америка в резултат на изменението на климата цяла общност се премества на ново място. Вниманието на целия свят е насочено към Гарди Сугдуб“, казва Рохелио Паредес, министърът по въпросите на жилищното строителство на Панама.

Идеята, че климатичните промени прогонват хората от домовете им, е опростена. По-възрастните жители на Гарди Сугдуб със сигурност са забелязали пагубните ефекти на затоплянето.

Наводненията през дъждовния сезон са зачестили, но през последните 20 години основната им грижа е била свързана със санитарните условия, а не с нарастващото морското равнище.

Swipe to learn more ➡



The Panamanian government has begun relocating 300 families from Gardi Sugrub to new housing on the mainland. Find out how residents are coping with the historic move: https://t.co/zlNx1uYqGY



Photos: Edu Ponces and Berta Vicente / RUIDO Photo