Още една част от моста в Дрезден се срути

О ще една част от важния мост в източногерманския град Дрезден се срути рано тази сутрин по време на контролирани разрушителни дейности и предстои да бъде премахнат целият засегнат участък, предаде ДПА.

Инженерите започнаха да разрушават повредения участък вчера, за да предотвратят по-нататъшна опасност и да се подготвят за прогнозираните наводнения.

#Dresden Bridge Collapses in #Germany.



The Carola Bridge in Dresden has collapsed in a 'deafening bang' - with investigators frantically trying to find the cause.



Footage shows the bridge plunging into the Elbe river - just minutes after a tram had crossed.



Officials warned… pic.twitter.com/bapkT3bnhC — Michael Ashura (@MichaelAshura) September 12, 2024

Части от моста "Карола", дълъг около 100 метра, в сряда призори паднаха в река Елба. Ако инцидентът се беше случил в по-късно през деня, можеше да доведе до много катастрофи, тъй като се намира в непосредствена близост до трамвайни релси, велоалеи и пешеходни зони.

Метеоролозите прогнозират наводнения в следващите дни, които биха увеличили значително опасността от нови срутвания на повредената конструкция. Очаква се река Елба да излезе от коритото си в неделя заради обилни валежи, които се очакват в съседна Чехия.

Bridge collapses in Germany!

In Dresden, the Carola Bridge has partially collapsed. According to the fire brigade, it is not excluded that other parts of the bridge will collapse

The collapsed bridge of the Carola Bridge in Dresden was to be renovated next year pic.twitter.com/8FzvBeIFrS — Uncensored News (@Uncensorednewsw) September 12, 2024

Германската провинция Саксония, в която се намира Дрезден, също се подготвя за продължителни валежи в източните райони, а предупреждения за наводнения са издадени и за реките Шпрее и Лаузицер Найсе.

Мостът е с обща дължина около 400 метра и се състои от три секции. Малко преди срутването две секции на моста са били ремонтирани.

Dresden's Carola Bridge, which connects the historic old town to other parts of the German city, has collapsed into the Elbe River. Officials warn that the remaining sections of the bridge could also come crashing down. pic.twitter.com/DmK6NazLyo — DW News (@dwnews) September 13, 2024

