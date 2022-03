ООН: Досега в Украйна са били убити най-малко 636 цивилни

В ърховният комисариат за правата на човека на ООН съобщи, че към вчерашна дата е потвърдил смъртта на най-малко 636 цивилни в Украйна, като сред тях има 46 деца, предаде Ройтерс.

Истинският брой на жертвите вероятно е много по-голям, понеже има закъснения при получаването и потвърждаването на информация от места, в които се водят интензивни сражения, като Харков и Мариупол, допълва ООН.

From 24 Feb—12 March, we recorded 1,663 civilian casualties in context of Russia’s armed attack against #Ukraine: 596 killed, incl 43 children; 1,067 injured, incl 57 children, mostly caused by shelling & airstrikes. Actual toll is much higher. Full update https://t.co/JWDTe3ya79 pic.twitter.com/TSgScJUr70