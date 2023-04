Обявиха извънредно положение в Еквадор

Е квадор обяви извънредно положение в главното пристанище на страната и в други две провинции, засегнати от трафика на наркотици и престъпността, съобщи Франс прес.

Районът, в който е обявено извънредното положение, включва град Гуаякил и двата отдалечени града Дуран и Самборондон, както и западните провинции Санта Елена и Лос Риос, обяви президентът Гилермо Ласо в обръщение по радиото и по телевизията. Той не уточни продължителността на извънредното положение, което влиза в сила днес и ще включва полицейски час между 1:00 и 5:00 сутринта местно време (06:00 до 10:00 ч. по Гринуич).

Конституцията позволява на президента да обяви извънредно положение и да извика армията, когато страната е изправена пред сериозни вътрешни сътресения. „Имаме общ враг: престъпността, трафика на наркотици и организираната престъпност“, заяви Ласо.

