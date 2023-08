Намериха живи четирима френски туристи, изчезнали в Гватемала

Ч етирима френски туристи, обявени за издирване в Гватемала, бяха намерени живи, предаде "Франс прес", като се позова на спасителните екипи.

"Хората бяха открити, малко дехидратирани, и бяха стабилизирани", каза за АФП ръководителят на местния доброволчески пожарникарски отряд Густаво Ара.

The group were "a little dehydrated and have been stabiliSed," said Gustavo Ara, regional director of the volunteer fire department in the department of Peten, near the border with Mexico and Belize. #French #Family #Lost #Guatemala #Jungle #Tourist https://t.co/eLOSFcT8nv