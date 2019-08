М ощна тропическа буря порази Япония, донасяйки силни ветрове и проливен дъжд. Това предизвика предупреждения за свлачища и наводнения. Има предупреждения за евакуация.

Тежката тропическа буря "Кроса" вилнее до югозападния бряг на Япония, с пориви на вятъра до 160 километра в час, информира АФП.

Japan is bracing for the landfall of Severe Tropical Storm #Krosa: https://t.co/plqO3mECV6 pic.twitter.com/CTH8H8cSDs