Пърженото пиле, сервирано на "Титаник"

Н яколко менюта, оцелели след крушението, разкриват важни разлики в начина, по който са се хранели пътниците на океанския кораб. Докато хората в трета класа се хранели с оризова супа, овесена каша и бисквити в кабините си (успокояващи стомаха хардтакш), вечерящите в първа класа имали богат избор от възможности.

Меню за вечеря на първа класа на "Титаник" - от 11 април 1912 г. - беше продадено на търг в Henry Aldridge & Son в Devizes в Wiltshire, Англия.

Андрю Олдридж, директор на Henry Aldridge & Son, има над 25 години опит в оценяването и продажбата на артефакти от "Титаник". Но за Олдридж това е повече от просто бизнес интерес към океанския кораб. Като много други хора и той е бил очарован от историите за "Титаник" още от дете - тортата за осмия му рожден ден била във формата на "Титаник". Това, което направило най-голямо впечатление на Олдридж, е „изобилието и разнообразието на храната, която се предлагала. Пътниците в първа класа на "Титаник" били изключително добре обгрижвани“.

