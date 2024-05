Пентагонът: САЩ са убили по погрешка цивилен в Сирия

П ентагонът призна след вътрешно разследване, че Съединените щати по погрешка са убили цивилен в Сирия при въздушен удар с дрон миналата година, съобщи днес вестник „Вашингтон пост“, цитиран от Ройтерс.

Оценката на Централното командване на въоръжените сили на САЩ потвърждава тезата в публикации в американското издание, че първоначалното твърдение, че е ликвидиран високопоставен командир на терористичната мрежа Ал Каида, се е оказало невярно.

Breaking news: A U.S. drone strike in Syria last year killed a civilian after confusing him for a terrorist leader, an internal investigation concluded, underscoring the Pentagon’s struggle to avoid unintentional casualties. https://t.co/4QLypFBtpu