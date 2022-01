Меркел отхвърли предложение за работа в ООН

Б ившият германски канцлер Ангела Меркел е отхвърлила оферта за работа, която получила от генералния секретар на ООН Антониу Гутериш, предаде ДПА.

​Меркел ще пише автобиография

Гутериш предложил на Меркел да оглави консултативен съвет към ООН, оглавяван обичайно от бивши държавни и правителствени глави, казаха източници от ООН.

Former German chancellor Angela Merkel has turned down a job offer at the United Nations.



