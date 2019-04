Е дин рисков фактор причинява повече смърт по света от всеки друг. И това е лошото хранене.

Това става ясно от направено международно проучване, цитирано от CNN и BBC. Според изследването неправилното хранене причинява ранната смърт на 11 милиона души всяка година. Анализът за периода на 2017 година на "Лансет" установява, че ежедневната диета е по-голям убиец от тютюнопушенето и в момента е причина за по-ранната смърт на един от пет души по целия свят.

"Изследването обяснява, че тези открития са от значение за всеки, без значение къде живее той", казва Андрю Рейнолдс, научен сътрудник в университета в Отаго, Нова Зеландия, който не е част от екипа на проучването.

"Констатациите в документа ще доведат до политически решения, които ще оформят общ поглед върху това каква храна се продава в западните страни, как се съхранява тя, както и какви ще са евентуалните разходи за всеки човек за храна в следващите години“, посочва Рейнолдс.

"В много държави лошата диета причинява повече смърт, отколкото цигарите и високото кръвно налягане“, казва също Ашкън Афшин, асистент професор в Института за измерване и оценка на здравето в Университета на Вашингтон.

И не става въпрос само за хората, които избират да се хранят с много червено месо и да пият газирани напитки. Също толкова опасно за здравето е и липсата на здравословна храна в менюто на хората, добавено с големите количества сол в ястията.

"Когато говорим за здравословна диета, обикновено се фокусираме върху намаляване до минимум приемането на нездравословни храни. Това проучване показва, че ниският прием на здравословни храни е по-сериозен фактор, отколкото високият прием на нездравословни продукти“, посочва той.

