Кремъл: Путин оцеля при атака с дронове срещу хеликоптера му

К ремъл твърди, че руският президент Владимир Путин е оцелял при мащабна атака с дронове срещу хеликоптера му миналата седмица.

Според командващия руска дивизия за противовъздушна отбрана Юрий Дашкин, в изказване, цитирано от държавната информационна агенция ТАСС, във вторник Путин е бил на посещение в Курска област, когато хеликоптерът му се е оказал „буквално в епицентъра на масирана атака от вражески дронове“.

„Паралелно с това водихме въздушен бой и осигурихме безопасността на президентския хеликоптер във въздуха“, заяви Дашкин.

Курската област граничи с Украйна. Москва твърди, че през миналия месец е изтласкала украинските сили от района.

Руските власти не са предоставили допълнителни доказателства за предполагаемия инцидент.

Президентът Доналд Тръмп беше попитан за твърдението в неделя, след като напусна голф курорта си в Бедминстър, Ню Джърси.

„Не съм чувал това“, каза той пред репортери. „Не знам, но не съм чувал това“, повтори Тръмп.

Той предположи, че „може би това би било причината“ за руските бомбардировки с дронове и ракетни удари по Украйна през уикенда. Украински официални лица съобщиха, че около 900 дрона са били изстреляни от Русия между петък и неделя вечерта, предаде „Асошиейтед прес“.

Ескалацията на бойните действия предизвика гневна реакция от Тръмп. Първо пред репортери, а по-късно и в публикация в социалната мрежа Truth Social, той разкритикува остро руския президент.

„Не съм доволен от това, което прави Путин. Той убива много хора“, каза Тръмп на летището в Мористаун, Ню Джърси. „Не знам какво, по дяволите, се е случило с Путин. Познавам го отдавна. Винаги сме се разбирали. Но сега той изстрелва ракети по градовете и убива хора.“

„Водим разговори, а той обстрелва Киев и други градове. Изобщо не ми харесва… Не знам какво му става“, добави той.

По-късно същата вечер, в публикацията си в Truth Social, Тръмп нарече Путин „абсолютно полудял!“

„Винаги съм казвал, че той иска ЦЯЛА Украйна, не само част от нея, и може би се оказва, че съм бил прав. Но ако опита, това ще доведе до падането на Русия!“, написа Тръмп.

От Кремъл коментираха думите на Тръмп с "емоционално претоварване".

