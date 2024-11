Куриоз: Местоположението на украински оръжейни системи изтече в Google Maps

М естоположението на украински оръжейни системи е разкрито на актуализирани изображения в безплатната онлайн карта на Google - Google Maps.

Това съобщи Андрей Коваленко, ръководител на отдела за борба с дезинформацията в Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна.

Ведомството се е опитвало да се свърже с американската корпорация Google, за да отстрани бързо проблема, но не е получило бърз отговор.

🗺️ @Google has shown the location of Ukrainian military systems on maps - Center for Countering Disinformation



"Imagine the situation. Google is putting updated images on the maps showing the placement of our military systems (I won't elaborate). We are contacting them to pic.twitter.com/23mI0FCY2d