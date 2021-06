Кристиан Ериксен с първи думи от болницата

Д атският халф Кристиан Ериксен, който колабира на терена, отправи послание към феновете от болницата в Копенхаген, където беше настанен, информира gong.bg.

"Благодаря, няма да се предам.

Сега се чувствам по-добре, но искам да разбера какво се случи с мен. Искам да изразя благодарност към всички за това, което сториха за мен", е казал Ериксен на своя мениджър, който разпространи думите му чрез “Гадзета дело Спорт”.

Christian Eriksen to Gazzetta dello Sport: "Thank you, I won't give up. I feel better now - but I want to understand what's happened. I want to say thank you all for what you did for me". Eriksen was talking to his manager who reported Chris sentences from the hospital. 🇩🇰 pic.twitter.com/anWUjcbEtP