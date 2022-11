Котка в куфар: Служители на летище в САЩ откриха странен багаж

Х ората вземат странни неща в самолетите - това не е нищо ново. Оказа се, че куфар чекиран за пътуване от Ню Йорк до Орландо, Флорида, на 16 ноември със сигурност е съдържал нещо доста странно, пише CNN.

Докато багаж на пътник е на рентгеновата машина, служителите на летището виждат вътре неща като бутилки, чаши за вино, чифт джапанки - и образ на котка в реален размер.

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC