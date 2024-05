Законови промени и протести в Грузия: ЕС и НАТО реагираха

П риетият вчера на трето четене в Грузия закон за чуждестранното влияние е "стъпка в лоша посока", заяви говорителката на НАТО Фарах Далала, цитирана от световните агенции.

"Призоваваме незабавно Грузия да промени курса и да спазва правото на мирно протестиране", допълни говорителката в "Екс".

The Georgian government’s decision to pass legislation on so-called “foreign agents” is a step in the wrong direction and takes Georgia 🇬🇪 further away from European and Euro-Atlantic integration. We urge #Georgia to change course and to respect the right to peaceful protest.