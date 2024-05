Животът му е в опасност: Премиерът на Словакия бе прострелян

С ловашкият премиер Роберт Фицо бе прострелян и ранен в корема след правителствена среща, а полицията е задържала заподозрян за нападението, съобщиха световните агенции.

Фицо е настанен в болница с животозастрашаващи наранявания, съобщи правителствената служба, която определи случилото се като опит за убийство.

"Днес след изнесено заседание на правителството в Хандлова бе направен опит за убийство на министър-председателя Роберт Фицо. В момента го транспортират с хеликоптер до Банска Бистрица, тъй като пътят до Братислава би отнел твърде много време, а е необходима бърза намеса", пише пресслужбата в изявление, цитирано от Ройтерс.

Службите за спешна помощ съобщиха, че са получили информация за прострелян мъж в Хандлова малко след 14:30 ч. местно време (12:30 ч. по Гринуич) и че са изпратили хеликоптер за спешна помощ.

Според словашката телевизия TA-3 при атаката са произведени четири изстрела. Медията допълни, че Фицо е бил прострелян в стомаха пред местния Дом на културата, където отивал за среща със свои поддръжници. В момента районът е отцепен.

Словашкото правителство прави обиколка на страната, след като встъпи в длъжност в края на миналата година, и днес заседава в град Хандлова, на 190 км североизточно от Братислава, отбелязва Ройтерс.

Миналата година Фицо пое за четвърти път на премиерския пост, след като неговата лява партия "Смер" ("Посока") спечели парламентарните избори на 30 септември, припомня АП. Посланията на предизборната кампания на "Смер" бяха проруски и антиамерикански, а критиците на партията се опасяваха, че под ръководството на Фицо Словакия ще изостави прозападния курс на страната и ще последва Унгария в посоката, очертана от популисткия премиер Виктор Орбан.

В хода на политическата си кариера, която продължава вече три десетилетия, Фицо премина от основното проевропейско течение към националистически позиции и политики на противопоставяне на ЕС и НАТО, допълва Ройтерс. Освен това той демонстрира готовност да променя курса си в зависимост от общественото мнение или промените в политическата реалност.

След днешната стрелба най-голямата словашка опозиционна партия отмени планирания за тази вечер протест срещу правителствени реформи, свързани с обществената телевизия.

Словашкият президент Зузана Чапутова осъди "бруталната и безскрупулна" атака срещу премиера. "Потресена съм. Пожелавам на Роберт Фицо много сили в този критичен момент и бързо възстановяване сред нападението", заяви тя, цитирана от Асошиейтед прес.

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен осъди нападението, което определи като "подла атака".

