Конспирацията "Кемтрейлс": Пръскат ли ни с токсични химикали? (СНИМКИ/ВИДЕО)

В сички сме виждали белите черти, които остават зад самолетите и създават ивици на фона на синьото небе.

Според Университетската корпорация за изследване на атмосферата в САЩ тези линии се наричат кондензационни следи. Те се появяват, когато водните пари кондензират и замръзват около изгорелите газове на самолетите.

Поне така твърди науката. През последните години все повече хора вярват, че тези следи всъщност са химически - утвърдена теория на конспирацията, според която въпросните ивици изобщо не са от конденз, а са химикали, разпръсквани от правителството, предава CNN.

Въпреки че теорията може да звучи пресилено за някои, химическите следи са се превърнали в широко разпространена конспирация както в САЩ, така и по света, въпреки доказателствата за обратното.

Каква е теорията на конспирацията за химическите следи?

Идеята за химическите следи съществува от 1996 г. и до голяма степен се корени в изследователския документ на Военновъздушните сили от същата година. Документът е озаглавен "Времето като мултипликатор на сила: "Владеене на времето през 2025 г.". Той очертава "бъдеща система за модифициране на времето за постигане на военни цели" с помощта на "аерокосмически сили" и "не отразява настоящата военна политика, практика или възможности", заявява Агенцията за опазване на околната среда на САЩ, цитирана от CNN.

В общи линии конспиративната теория твърди, че кондензационни следи изобщо не се създават от водни пари, а са знак, че правителството и влиятелните и богати хора отделят токсични химикали във въздуха, създавайки тези бели линии.

Идеите за предназначението на тези предполагаеми токсични химикали са различни. Някои смятат, че химикалите се използват за отравяне на човечеството, други казват, че са за контрол на съзнанието, а трети смятат, че това е начин правителството да контролира времето.

Няма единна официална версия на теорията, казва Сиджиа Сяо, докторант в Калифорнийския университет в Бъркли, който през 2021 г. Сяо провежда проучване, в което изследва теорията за конспирацията на "кондензационните следи" и интервюира 20 души.

